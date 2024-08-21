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鉅亨速報

盤中速報 - 波場幣大漲12.23%，報0.1606美元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 08:05


波場幣(TRX)在過去 24 小時內漲幅超過12.23%，最新價格0.1606美元，總成交量達2.49億美元，總市值140.57億美元，目前市值排名第 8 名。

近 1 日最高價：0.1618美元，近 1 日最低價：0.1421美元，流通供給量：87,041,841,419。

TRON於2018年併購了檔案共享服務BitTorrent，是專注於內容共享和娛樂串流等應用服務的區塊鏈平台，透過去中心化的服務，讓觀眾與內容創作者直接互動與連結，讓產業鏈中的分潤不會被中間單位瓜分，也能降低受眾購買內容的成本。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+11.34%
  • 近 1 月：+6.40%
  • 近 3 月：+15.17%
  • 近 6 月：+2.94%
  • 今年以來：+33.03%

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