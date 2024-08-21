盤中速報 - 系統幣大跌9.57%，報0.1464美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 00:35
系統幣(SYS)在過去 24 小時內跌幅超過9.57%，最新價格0.1464美元，總成交量達1.07億美元，總市值1.15億美元，目前市值排名第 141 名。
近 1 日最高價：0.1922美元，近 1 日最低價：0.1286美元，流通供給量：791,612,393。
SYS於2014年8月16日發布，是一個革命性的加密貨幣，為企業提供安全交易貨物，資產，數字證書和數據的基礎設施。在區塊鏈上面向業務的原生功能，使它不僅僅是金錢和交易，它有能力吸引各種業務類型，從eBay的交易商和高街店鋪到醫療應用、保險和遊戲。系統幣不僅僅是一種虛擬幣，它區塊鏈中附加了金融基礎功能。能夠為個人或者商業團隊保障數據和市場的安全。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+111.17%
- 近 1 月：+40.59%
- 近 3 月：-17.12%
- 近 6 月：+12.93%
- 今年以來：+9.39%
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