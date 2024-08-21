盤中速報 - 波場幣大漲8.54%，報0.1513美元

TRON於2018年併購了檔案共享服務BitTorrent，是專注於內容共享和娛樂串流等應用服務的區塊鏈平台，透過去中心化的服務，讓觀眾與內容創作者直接互動與連結，讓產業鏈中的分潤不會被中間單位瓜分，也能降低受眾購買內容的成本。