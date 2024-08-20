鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.7億美元，DAR(DAR)24小時漲幅達19%

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 17:15

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24小時漲幅：DAR(DAR)24小時漲幅19%；SuperRare(RARE)24小時漲幅13.3%；FOR(FOR)24小時漲幅11.5%。

24小時跌幅：VOXEL(VOXEL)24小時跌幅73.8%；Nuls(NULS)24小時跌幅49.5%；LOKA(LOKA)24小時跌幅28.5%。

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近一週漲幅：PowerPool(CVP)近一週漲幅46.7%；Voyager Token(VGX)近一週漲幅40.3%；FOR(FOR)近一週漲幅34%。