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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.7億美元，DAR(DAR)24小時漲幅達19%

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 17:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格60,927.94美元，24小時漲跌幅+3.91%；以太幣(ETH)現報價格2,663.1美元，24小時漲跌幅+1.71%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達16.7億美元；USDC(USDC)24小時成交量達8.06億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.62億美元。

24小時漲幅：DAR(DAR)24小時漲幅19%；SuperRare(RARE)24小時漲幅13.3%；FOR(FOR)24小時漲幅11.5%。

24小時跌幅：VOXEL(VOXEL)24小時跌幅73.8%；Nuls(NULS)24小時跌幅49.5%；LOKA(LOKA)24小時跌幅28.5%。


近一週漲幅：PowerPool(CVP)近一週漲幅46.7%；Voyager Token(VGX)近一週漲幅40.3%；FOR(FOR)近一週漲幅34%。

近一週跌幅：SuperRare(RARE)近一週跌幅163%；系統幣(SYS)近一週跌幅111%；TLM(TLM)近一週跌幅31.2%。

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