盤後速報 - 健亞(4130)次交易(21)日除權息0.45元，參考價22.57元
鉅亨網新聞中心 2024-08-20 17:06
健亞(4130-TW)次交易(21)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.15元，股票股利0.3元，合計股利0.45元。
首日參考價為22.57元，相較今日收盤價23.40元，權息值合計為0.83元，股息殖利率0.64%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/21
|23.40
|0.15
|0.64%
|0.3
|2023/07/06
|30.85
|0.175
|0.57%
|0.0
|2022/07/20
|25.4
|0.35
|1.38%
|0.0
|2021/09/10
|24.35
|0.41
|1.68%
|0.2
|2020/08/25
|35.25
|0.465
|1.32%
|0.2
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