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鉅亨速報

盤後速報 - 健亞(4130)次交易(21)日除權息0.45元，參考價22.57元

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 17:06


健亞(4130-TW)次交易(21)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.15元，股票股利0.3元，合計股利0.45元。

首日參考價為22.57元，相較今日收盤價23.40元，權息值合計為0.83元，股息殖利率0.64%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/21 23.40 0.15 0.64% 0.3
2023/07/06 30.85 0.175 0.57% 0.0
2022/07/20 25.4 0.35 1.38% 0.0
2021/09/10 24.35 0.41 1.68% 0.2
2020/08/25 35.25 0.465 1.32% 0.2

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