盤後速報 - 廣隆(1537)次交易(21)日除息7元，參考價139.0元
鉅亨網新聞中心 2024-08-20 17:06
廣隆(1537-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。
首日參考價為139.0元，相較今日收盤價146.00元，息值合計為7.0元，股息殖利率4.79%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/21
|146.00
|7.0
|4.79%
|0.0
|2023/08/23
|141.5
|10.0
|7.07%
|0.0
|2022/08/17
|145.5
|7.0
|4.81%
|0.0
|2021/08/12
|151.5
|10.0
|6.6%
|0.0
|2020/08/12
|150.0
|10.0
|6.67%
|0.0
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