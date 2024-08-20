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鉅亨速報

盤後速報 - 廣隆(1537)次交易(21)日除息7元，參考價139.0元

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 17:06


廣隆(1537-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。

首日參考價為139.0元，相較今日收盤價146.00元，息值合計為7.0元，股息殖利率4.79%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/21 146.00 7.0 4.79% 0.0
2023/08/23 141.5 10.0 7.07% 0.0
2022/08/17 145.5 7.0 4.81% 0.0
2021/08/12 151.5 10.0 6.6% 0.0
2020/08/12 150.0 10.0 6.67% 0.0

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