金融犯罪頻傳！今年迄今逾2千萬公款遭盜用 韓銀行加強內控稽核力道

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-20 15:59

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鑑於近年銀行體系不斷傳出挪用公款與違反信託的金融犯罪事件，南韓金融監督院 (FSS) 將在週四 (22 日) 開始對 KB 金融集團與 KB 國民銀行進行三年來首次定期檢查，為期約 6 星期。今年到上週三 (14 日) 為止，南韓銀行體系內遭非法挪用公款達 7.7 億韓元(約 2012 萬台幣)。

根據 FSS 向執政黨人民力量黨議員提供的數據，2018 年至 2023 年銀行體系內遭挪用公款累計達 1525 億韓元 (約 40 億台幣)，且光是 2022 年金額就高達 739.7 億韓元 (約 19.3 億台幣)，當時一名友利銀行員工被發現挪用約 700 億韓元。

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除挪用公款外，還發生其他違反信託事件。今年上半年，南韓五大金融集團之一的 NH 農協共發生 3 起違反信託事件，涉案金額達 174 億韓元 (約 4.5 億台幣)。

南韓最高金融監管機構金融監督委員會 (FSC) 主委 Kim Byoung-hwan 今日在跟各銀行負責人會面時表示，銀行有必要加強內部控制，以恢復客戶的信任。

每當發生金融事件時，銀行都強調加強內部控制的重要性，而近來因為向集團前會長親屬提供 616 億韓元不當貸款而陷入爭議的友利銀行，正加快加強內控和改善形象。

友利銀行透過網路和行動平台拓展不當貸款的內部舉報管道，並增加對全國分行的檢查頻率。一位官員說：「我們將透過加強員工道德培訓和其他措施，盡力恢復客戶信任。」

NH 農協也採取類似舉措，加強辦事處負責人和部門經理對金融事件的問責，並引入所謂的道德認證制度，以增強道德文化。此外，也成立專門的審計小組。

KB 國民銀行則已跟會計師事務所 KPMG 和 Kim & Chang 律師事務所合作升級監控系統，而新韓銀行則打算明年底前將至少 0.8% 員工部署到法遵監控部門。