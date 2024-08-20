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鉅亨速報

盤中速報 - 電機機械類股表現強勁，漲幅2.23%，總成交額103.53億

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 10:19


台股今日電機機械類股表現強勁，20日10:19相關指數上漲2.23%，總成交額103.53億元，大盤占比6.59%。

該產業上漲家數28、下跌家數14、平盤家數6。領漲個股氣立(4555-TW)20日10:15股價上漲4.45元，報49.0元，漲幅9.99%。

電機機械近5日上漲0.99%，集中市場加權指數上漲2.92%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電機機械 集中市場加權指數
近一週 +0.99% +2.92%
近一月 -12.09% -2.01%
近三月 -8.38% +5.42%
近六月 +13.81% +20.25%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22432.030.10%
氣立499.99%

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加權指數法興(購) 槓桿8.5
加權指數法興(售) 槓桿5.16

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