盤中速報 - 電機機械類股表現強勁，漲幅2.23%，總成交額103.53億
鉅亨網新聞中心 2024-08-20 10:19
台股今日電機機械類股表現強勁，20日10:19相關指數上漲2.23%，總成交額103.53億元，大盤占比6.59%。
該產業上漲家數28、下跌家數14、平盤家數6。領漲個股氣立(4555-TW)20日10:15股價上漲4.45元，報49.0元，漲幅9.99%。
電機機械近5日上漲0.99%，集中市場加權指數上漲2.92%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電機機械
|集中市場加權指數
|近一週
|+0.99%
|+2.92%
|近一月
|-12.09%
|-2.01%
|近三月
|-8.38%
|+5.42%
|近六月
|+13.81%
|+20.25%
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