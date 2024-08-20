盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2.1%，總成交額82.55億
鉅亨網新聞中心 2024-08-20 10:19
台股今日通信網路業類股表現強勁，20日10:19相關指數上漲2.1%，總成交額82.55億元，大盤占比12.72%。
該產業上漲家數34、下跌家數8、平盤家數2。領漲個股波若威(3163-TW)20日10:19股價上漲14.5元，報162.5元，漲幅9.8%。
通信網路類指數近5日上漲5.93%，櫃買市場加權指數上漲5.23%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+5.93%
|+5.23%
|近一月
|-1.95%
|-1.01%
|近三月
|+9.4%
|+6.99%
|近六月
|+13.81%
|+9.7%
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