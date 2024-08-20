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鉅亨速報

盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2.1%，總成交額82.55億

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 10:19


台股今日通信網路業類股表現強勁，20日10:19相關指數上漲2.1%，總成交額82.55億元，大盤占比12.72%。

該產業上漲家數34、下跌家數8、平盤家數2。領漲個股波若威(3163-TW)20日10:19股價上漲14.5元，報162.5元，漲幅9.8%。

通信網路類指數近5日上漲5.93%，櫃買市場加權指數上漲5.23%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +5.93% +5.23%
近一月 -1.95% -1.01%
近三月 +9.4% +6.99%
近六月 +13.81% +9.7%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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