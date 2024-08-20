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鉅亨速報

盤中速報 - DAR大跌8.15%，報0.17036美元

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 09:50


DAR(DAR)在過去 24 小時內跌幅超過8.15%，最新價格0.17036美元，總成交量達0.90億美元，總市值1.04億美元，目前市值排名第 150 名。

近 1 日最高價：0.2565美元，近 1 日最低價：0.16334美元，流通供給量：593,972,191。

Mines of Dalarnia是一款帶有程序生成關卡的動作冒險游戲。玩家通過挖掘和組合各種游戲內物品來提高技能和裝備以解開MoD宇宙的秘密，同時尋找稀有物品。DAR是MoD的原生代幣，作為治理代幣以及升級工具和在市場上進行交易的必要貨幣。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+27.01%
  • 近 1 月：-19.43%
  • 近 3 月：+8.83%
  • 近 6 月：+11.12%
  • 今年以來：+11.51%

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