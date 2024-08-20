盤中速報 - 油電燃氣類股表現疲軟，跌幅2.02%，總成交額0.95億
鉅亨網新聞中心 2024-08-20 09:49
台股今日油電燃氣業類股表現疲軟，20日09:49相關指數下跌2.02%，總成交額0.95億元，大盤占比0.1%。
該產業上漲家數2、下跌家數5、平盤家數1。領跌個股台塑化(6505-TW)20日09:49股價下跌1.4元，報58.6元，跌幅2.33%。
油電燃氣近5日下跌4.19%，集中市場加權指數上漲2.92%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|油電燃氣
|集中市場加權指數
|近一週
|-4.19%
|+2.92%
|近一月
|-7.0%
|-2.01%
|近三月
|-12.9%
|+5.42%
|近六月
|-17.08%
|+20.25%
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