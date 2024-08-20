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鉅亨速報

盤中速報 - 油電燃氣類股表現疲軟，跌幅2.02%，總成交額0.95億

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 09:49


台股今日油電燃氣業類股表現疲軟，20日09:49相關指數下跌2.02%，總成交額0.95億元，大盤占比0.1%。

該產業上漲家數2、下跌家數5、平盤家數1。領跌個股台塑化(6505-TW)20日09:49股價下跌1.4元，報58.6元，跌幅2.33%。

油電燃氣近5日下跌4.19%，集中市場加權指數上漲2.92%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 油電燃氣 集中市場加權指數
近一週 -4.19% +2.92%
近一月 -7.0% -2.01%
近三月 -12.9% +5.42%
近六月 -17.08% +20.25%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22468.210.26%
台塑化59-1.67%

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加權指數法興(售) 槓桿5.12

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