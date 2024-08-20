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鉅亨速報

盤中速報 - 生技醫療類股表現強勁，漲幅2.06%，總成交額12.21億

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 09:49


台股今日生技醫療業類股表現強勁，20日09:49相關指數上漲2.06%，總成交額12.21億元，大盤占比1.23%。

該產業上漲家數28、下跌家數12、平盤家數6。領漲個股科妍(1786-TW)20日09:49股價上漲12元，報136.5元，漲幅9.64%。

生技醫療近5日下跌1.07%，集中市場加權指數上漲2.92%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 生技醫療 集中市場加權指數
近一週 -1.07% +2.92%
近一月 -4.02% -2.01%
近三月 +5.58% +5.42%
近六月 +14.72% +20.25%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22477.640.30%
科妍135.58.84%

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