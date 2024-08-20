盤中速報 - 生技醫療類股表現強勁，漲幅2.06%，總成交額12.21億
鉅亨網新聞中心 2024-08-20 09:49
台股今日生技醫療業類股表現強勁，20日09:49相關指數上漲2.06%，總成交額12.21億元，大盤占比1.23%。
該產業上漲家數28、下跌家數12、平盤家數6。領漲個股科妍(1786-TW)20日09:49股價上漲12元，報136.5元，漲幅9.64%。
生技醫療近5日下跌1.07%，集中市場加權指數上漲2.92%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|生技醫療
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.07%
|+2.92%
|近一月
|-4.02%
|-2.01%
|近三月
|+5.58%
|+5.42%
|近六月
|+14.72%
|+20.25%
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