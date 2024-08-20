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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.24%，總成交額67.88億

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 09:49


台股今日其他電子業類股表現強勁，20日09:49相關指數上漲2.24%，總成交額67.88億元，大盤占比16.15%。

該產業上漲家數26、下跌家數10、平盤家數5。領漲個股大拓-KY(8455-TW)20日09:39股價上漲3.85元，報42.65元，漲幅9.92%。

其他電子類指數近5日上漲7.99%，櫃買市場加權指數上漲5.23%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +7.99% +5.23%
近一月 +3.06% -1.01%
近三月 +10.87% +6.99%
近六月 +34.74% +9.7%

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