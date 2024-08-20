盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.24%，總成交額67.88億
鉅亨網新聞中心 2024-08-20 09:49
台股今日其他電子業類股表現強勁，20日09:49相關指數上漲2.24%，總成交額67.88億元，大盤占比16.15%。
該產業上漲家數26、下跌家數10、平盤家數5。領漲個股大拓-KY(8455-TW)20日09:39股價上漲3.85元，報42.65元，漲幅9.92%。
其他電子類指數近5日上漲7.99%，櫃買市場加權指數上漲5.23%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+7.99%
|+5.23%
|近一月
|+3.06%
|-1.01%
|近三月
|+10.87%
|+6.99%
|近六月
|+34.74%
|+9.7%
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