盤中速報 - 建材營造類股表現疲軟，跌幅2.59%，總成交額35.15億
鉅亨網新聞中心 2024-08-20 09:34
台股今日建材營造業類股表現疲軟，20日09:34相關指數下跌2.59%，總成交額35.15億元，大盤占比3.54%。
該產業上漲家數6、下跌家數47、平盤家數2。領跌個股京城(2524-TW)20日09:32股價下跌9元，報127.0元，跌幅6.62%。
建材營造近5日上漲7.71%，集中市場加權指數上漲2.92%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造
|集中市場加權指數
|近一週
|+7.71%
|+2.92%
|近一月
|+2.96%
|-2.01%
|近三月
|+12.84%
|+5.42%
|近六月
|+55.46%
|+20.25%
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