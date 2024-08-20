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鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造類股表現疲軟，跌幅2.59%，總成交額35.15億

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 09:34


台股今日建材營造業類股表現疲軟，20日09:34相關指數下跌2.59%，總成交額35.15億元，大盤占比3.54%。

該產業上漲家數6、下跌家數47、平盤家數2。領跌個股京城(2524-TW)20日09:32股價下跌9元，報127.0元，跌幅6.62%。

建材營造近5日上漲7.71%，集中市場加權指數上漲2.92%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 建材營造 集中市場加權指數
近一週 +7.71% +2.92%
近一月 +2.96% -2.01%
近三月 +12.84% +5.42%
近六月 +55.46% +20.25%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22503.60.42%
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