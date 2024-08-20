盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現疲軟，跌幅2.43%，總成交額5.01億
鉅亨網新聞中心 2024-08-20 09:34
台股今日建材營造業類股表現疲軟，20日09:34相關指數下跌2.43%，總成交額5.01億元，大盤占比1.19%。
該產業上漲家數3、下跌家數20、平盤家數2。領跌個股森寶(3489-TW)20日09:34股價下跌2.45元，報32.55元，跌幅7%。
建材營造股價指數近5日上漲6.33%，櫃買市場加權指數上漲5.23%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+6.33%
|+5.23%
|近一月
|+5.07%
|-1.01%
|近三月
|+19.31%
|+6.99%
|近六月
|+70.1%
|+9.7%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 達能(3686)大漲7.12%，報27.85元
- 盤中速報 - 谷崧(3607)大漲7.21%，報22.3元
- 盤中速報 - 日成-KY(4807)急拉4.72%報22.3元，成交166張
- 盤中速報 - 泰谷(3339)急拉3.82%報46.15元，成交2,071張
上一篇
下一篇