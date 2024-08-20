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鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現疲軟，跌幅2.43%，總成交額5.01億

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 09:34


台股今日建材營造業類股表現疲軟，20日09:34相關指數下跌2.43%，總成交額5.01億元，大盤占比1.19%。

該產業上漲家數3、下跌家數20、平盤家數2。領跌個股森寶(3489-TW)20日09:34股價下跌2.45元，報32.55元，跌幅7%。

建材營造股價指數近5日上漲6.33%，櫃買市場加權指數上漲5.23%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 建材營造股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +6.33% +5.23%
近一月 +5.07% -1.01%
近三月 +19.31% +6.99%
近六月 +70.1% +9.7%

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