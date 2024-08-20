全民智駕時代來了！華為余承東：鴻蒙智行旗下車款 將全面配備華為智駕

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-20 09:53

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中國科技大廠華為朝「全民智駕」目標又近一步，該公司終端 BG 董事長、智慧汽車解決方案 BU 董事長余承東周一 (19 日) 在微博上稱鴻蒙智行旗下車型將實現全系標配華為智駕。

余承東在微博上說：「智界 S7 Pro 的車主們已經陸續把車開回家，開始享受 HUAWEI ADS 基礎版帶來的視覺智駕體驗，即將發佈的『國民 SUV』問界新 M7 Pro 也將搭載 HUAWEI ADS 基礎版。鴻蒙智行旗下車型將實現全系標配華為智駕。」

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華為近期在推動智駕普及方面持續發力，7 月 1 日將 HUAWEI ADS(乾崑智駕) 高階功能包降價人民幣 6 千元，並預估今年底搭載華為智駕系統車型保有量將突破 50 萬台。

從技術方面來看，在今年 4 月舉辦的華為智慧汽車解決方案發佈會上，華為發佈了以智駕為核心的全新智慧汽車解決方案品牌「華為乾崑」，並帶來華為 ADS 3.0 智駕系統、乾崑車控、乾崑車雲等解決方案。

開源證券出具研究報告指出，華為 ADS 3.0 將採用的 PDP 網路 (預測決策規控網路)，實現了預決策和規劃一張網，令決策和規劃更加類人化，行駛軌跡更接近人類駕駛，通行效率更高，複雜路口通過率超過 96%。

從智駕普及方面來看，今年 2 月鴻蒙智行官方宣佈，問界系列車型進行 OTA 升級，實現了不依賴於高精地圖的高速、城區高階智能駕駛。問界 M5、M7、M9 和智界 S7 下月起將全面升級華為 ADS 3.0，泊車代駕功能將正式商用。整體來看，鴻蒙智行旗下車型將實現全系標配華為智駕。享界 S9 日前上市時也首發搭載了華為 ADS 3.0。

對華為來說，不僅僅要推動智駕普及，更要推動高端智駕的普及。

今年 6 月 30 日，華為宣佈乾崑智駕高階功能包推出限時優惠價格，ADS 高階功能包一次性購買標準價格從人民幣 3.6 萬元降為 3 萬元，活動將從今年 7 月 1 日持續到年底，高階智駕包訂閱包月、包年版價格不變，包月價格仍為人民幣 720 元，包年為 7200 元。

同時，搭載華為智駕功能的多款車型都推出針對高階智駕的「福利」，像是針對享界 S9 車型在首銷期 (今年 10 月 8 日止) 下訂，就會贈送價值 1.5 萬人民幣的選配金、價值 2 萬人民幣的智駕包抵扣權益。7 月 25 日上市的深藍 S07，對前 6000 名鎖單使用者 (含已提車用戶) 贈送價值 5000 元的華為乾崑智駕 ADS SE 版高階包服務。