鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過9.79億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:15

‌



24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；SuperRare(RARE)24小時漲幅25.4%；Hifi Finance(HIFI)24小時漲幅6.68%。

24小時跌幅：DAR(DAR)24小時跌幅71%；BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；系統幣(SYS)24小時跌幅39.3%。

‌



近一週漲幅：PowerPool(CVP)近一週漲幅48.7%；Voyager Token(VGX)近一週漲幅39.4%；FOR(FOR)近一週漲幅33.3%。