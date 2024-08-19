盤後速報 - 復華新興企業債(00760B)次交易(20)日除息0.71元，參考價56.09元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05
復華新興企業債(00760B-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.71元。
首日參考價為56.09元，相較今日收盤價56.80元，息值合計為0.71元，股息殖利率1.25%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/20
|56.80
|0.71
|1.25%
|0.0
|2024/05/22
|55.55
|0.71
|1.28%
|0.0
|2024/02/29
|54.0
|0.71
|1.31%
|0.0
|2023/11/21
|51.2
|0.71
|1.39%
|0.0
|2023/08/17
|53.3
|0.71
|1.33%
|0.0
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