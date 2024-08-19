search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 復華新興企業債(00760B)次交易(20)日除息0.71元，參考價56.09元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05


復華新興企業債(00760B-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.71元。

首日參考價為56.09元，相較今日收盤價56.80元，息值合計為0.71元，股息殖利率1.25%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/20 56.80 0.71 1.25% 0.0
2024/05/22 55.55 0.71 1.28% 0.0
2024/02/29 54.0 0.71 1.31% 0.0
2023/11/21 51.2 0.71 1.39% 0.0
2023/08/17 53.3 0.71 1.33% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
復華新興企業債56.8-0.70%

延伸閱讀


Empty