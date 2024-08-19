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鉅亨速報

盤後速報 - 歐格(3002)下週(8月26日)除息0.32元，預估參考價13.88元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05


歐格(3002-TW)下週(8月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.32元。

以今日(8月19日)收盤價14.20元計算，預估參考價為13.88元，息值合計為0.32元，股息殖利率2.25%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

歐格(3002-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電源及雲端智慧管理裝置。電路保護元件。博弈機觸控螢幕及周邊設備。近5日股價下跌0.35%，集中市場加權指數上漲4.1%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 14.20 0.31952 2.25% 0.0
2023/08/22 13.5 0.15 1.11% 0.0
2021/08/31 11.75 0.102 0.87% 0.0
2020/08/25 11.25 0.47 4.18% 0.0
2018/08/28 10.7 0.25 2.34% 0.0

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歐格14.2-0.35%

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