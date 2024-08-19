盤後速報 - 歐格(3002)下週(8月26日)除息0.32元，預估參考價13.88元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05
歐格(3002-TW)下週(8月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.32元。
以今日(8月19日)收盤價14.20元計算，預估參考價為13.88元，息值合計為0.32元，股息殖利率2.25%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
歐格(3002-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電源及雲端智慧管理裝置。電路保護元件。博弈機觸控螢幕及周邊設備。近5日股價下跌0.35%，集中市場加權指數上漲4.1%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|14.20
|0.31952
|2.25%
|0.0
|2023/08/22
|13.5
|0.15
|1.11%
|0.0
|2021/08/31
|11.75
|0.102
|0.87%
|0.0
|2020/08/25
|11.25
|0.47
|4.18%
|0.0
|2018/08/28
|10.7
|0.25
|2.34%
|0.0
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