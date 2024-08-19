盤後速報 - 地球(1324)下週(8月26日)除息0.2元，預估參考價12.8元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05
地球(1324-TW)下週(8月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
以今日(8月19日)收盤價13.00元計算，預估參考價為12.8元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
地球(1324-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為各種黏膠帶電報紙防水紙防蝕漆防蝕膠帶等之製造加工買賣業務。機械設計之製造加工按裝修護買賣及電子產品之製造加工買賣業務。禮品雜貨等之買賣業務。近5日股價下跌1.89%，集中市場加權指數上漲4.1%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|13.00
|0.2
|1.54%
|0.0
|2023/08/25
|11.75
|0.2
|1.7%
|0.0
|2022/08/19
|11.4
|0.2
|1.75%
|0.0
|2021/08/17
|11.1
|0.3
|2.7%
|0.0
|2020/08/24
|10.25
|0.3
|2.93%
|0.0
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