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鉅亨速報

盤中速報 - TLM大漲25.35%，報0.01261美元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 16:05


TLM(TLM)在過去 24 小時內漲幅超過25.35%，最新價格0.01261美元，總成交量達0.69億美元，總市值0.56億美元，目前市值排名第 186 名。

近 1 日最高價：0.01717美元，近 1 日最低價：0.01006美元，流通供給量：4,396,306,813。

Alien Worlds是一個虛擬經濟體，可在遊戲裡競爭TLM，TLM的用途：(1)挖礦：若有NFT，可從星球上開採。(2)抵押：可以通過抵押TLM獲得TLM與NFTs獎勵。亦可抵押給行星以增加獎勵池。(3)治理：TLM持有者可參加每週候選人選舉。(4)交易NFTs：可以在WAX上交易NFTs。NFTS可用於採礦或遊戲中的任務。(5)跨鏈橋：可在幣安鏈、WAX 和以太坊之間傳送。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+35.74%
  • 近 1 月：-5.40%
  • 近 3 月：-22.35%
  • 近 6 月：-26.69%
  • 今年以來：-34.46%

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