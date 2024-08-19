研調：AR裝置2030年出貨量上看2550萬台 LEDoS技術將成主流

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-19 16:08

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研調中心 TrendForce 今 (19) 日指出，AR 裝置市場將迎來快速增長，預計 2030 年出貨量將達 2,550 萬台，2023 至 2030 年的年複合成長率高達 67%。其中，LEDoS 技術將成為市場主流，預計 2030 年滲透率將達 44%。

TrendForce 指出，國際大廠如 Apple、Meta 以及中國企業積極投入 AR 領域，推動市場發展。AR 設備對光機模組和顯示系統有嚴格要求，其中光學引擎和光學系統共同決定設備的關鍵性能指標。

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LEDoS 技術因具備高亮度、小體積和低功耗等優勢，被視為 AR 裝置的重要技術儲備。預計其市占率將從 2024 年的 18% 上升至 2030 年的 44%，超過目前主流的 OLEDoS 技術。

相比之下，OLEDoS 技術雖然目前應用廣泛，但在 AR 場景中面臨一些限制。其市占率預計將從 2024 年的 54% 下降至 2030 年的 25%。LCoS 技術憑藉其高解析度和高亮度特性，預計在 2030 年仍將保持約 18% 的市占率。