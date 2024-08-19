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鉅亨速報

盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現強勁，漲幅2.8%，總成交額16.71億

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 11:04


台股今日文化創意業類股表現強勁，19日11:04相關指數上漲2.8%，總成交額16.71億元，大盤占比2.22%。

該產業上漲家數13、下跌家數12、平盤家數1。領漲個股地心引力(3629-TW)19日10:30股價上漲2.15元，報29.4元，漲幅7.89%。

文化創意產業指數近5日上漲2.1%，櫃買市場加權指數上漲5.54%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 文化創意產業指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.1% +5.54%
近一月 +7.9% -3.86%
近三月 +37.46% +5.94%
近六月 +57.38% +9.07%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22382.150.15%
地心引力29.58.26%

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加權指數法興(售) 槓桿7.01

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