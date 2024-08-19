盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現強勁，漲幅2.8%，總成交額16.71億
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 11:04
台股今日文化創意業類股表現強勁，19日11:04相關指數上漲2.8%，總成交額16.71億元，大盤占比2.22%。
該產業上漲家數13、下跌家數12、平盤家數1。領漲個股地心引力(3629-TW)19日10:30股價上漲2.15元，報29.4元，漲幅7.89%。
文化創意產業指數近5日上漲2.1%，櫃買市場加權指數上漲5.54%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|文化創意產業指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+2.1%
|+5.54%
|近一月
|+7.9%
|-3.86%
|近三月
|+37.46%
|+5.94%
|近六月
|+57.38%
|+9.07%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 萬潤(6187)大跌7.11%，報320元
- 盤中速報 - 雙鍵(4764)急跌-3.08%報42.45元，成交1張
- 盤中速報 - 台通(8011)大漲7.18%，報27.6元
- 盤中速報 - 點晶(3288)急拉3.81%報25.65元，成交18張
上一篇
下一篇