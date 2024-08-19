鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.06億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 10:15

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亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達10.06億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.09億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達4.18億美元。

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；Gifto(GFT)24小時漲幅6.47%；AMP(AMP)24小時漲幅5.96%。

24小時跌幅：DAR(DAR)24小時跌幅48.8%；BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；SuperRare(RARE)24小時跌幅26.3%。

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近一週漲幅：PowerPool(CVP)近一週漲幅48.7%；Voyager Token(VGX)近一週漲幅39.4%；FOR(FOR)近一週漲幅33.3%。