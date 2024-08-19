盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2.17%，總成交額49.64億
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 10:05
台股今日通信網路業類股表現強勁，19日10:04相關指數上漲2.17%，總成交額49.64億元，大盤占比8.93%。
該產業上漲家數30、下跌家數16、平盤家數2。領漲個股豪勉(6218-TW)19日10:03股價上漲2.6元，報28.75元，漲幅9.94%。
通信網路類指數近5日上漲3.76%，櫃買市場加權指數上漲5.54%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+3.76%
|+5.54%
|近一月
|-6.77%
|-3.86%
|近三月
|+6.31%
|+5.94%
|近六月
|+11.85%
|+9.07%
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