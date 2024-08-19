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鉅亨速報

盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2.17%，總成交額49.64億

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 10:05


台股今日通信網路業類股表現強勁，19日10:04相關指數上漲2.17%，總成交額49.64億元，大盤占比8.93%。

該產業上漲家數30、下跌家數16、平盤家數2。領漲個股豪勉(6218-TW)19日10:03股價上漲2.6元，報28.75元，漲幅9.94%。

通信網路類指數近5日上漲3.76%，櫃買市場加權指數上漲5.54%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +3.76% +5.54%
近一月 -6.77% -3.86%
近三月 +6.31% +5.94%
近六月 +11.85% +9.07%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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