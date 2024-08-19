台新Richart攜新光產推「旅遊綜合險」 出發前1小時皆可投保

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-19 10:11

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暑假出遊旺季，但要注意颱風可能打亂旅遊好心情，台新 Richart 數位銀行攜手新光產險合作提供「新光產物旅遊綜合險」，結合旅遊平安險及旅遊不便險的優點，同時保障人身安全、行程延誤與行李損失，最晚出發前 1 小時透過 Richart APP 即可申請投保。

為滿足不同客群的出遊保障需求，Richart 「e 指 Fun 心保」專區與新光產險合作，提供新光產物旅遊綜合保險，並推出「安心 GO」、「輕鬆 GO」、「豪華 GO」三種方案供用戶彈性選擇，保障內容涵蓋醫療、意外、旅遊不便險等，民眾可根據旅遊目的地、旅遊期間選擇合適方案，還可加購海外緊急援助費用、海外承租火災事故及旅行期間居家失竊等項目，獲得最佳保障效果。

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台新銀行表示，出遊前投保旅遊綜合險，可確保民眾在旅程中遭遇意外事件時，能獲得及時的人身保障或行程賠償，且出發前 1 小時透過 Richart APP 就能申請投保，便利性越來越高。

台新銀行進一步指出，民眾出國旅遊另一需求就是外幣，隨著海外旅遊旺季到來，看準民眾外幣換匯需求提升，Richart APP 提供 13 國貨幣換匯及常態性讓分換匯優惠，美元最高讓 3.5 分；且台新銀行擁有逾 800 台外幣 ATM，數量為全台最多，並提供美元、日圓、人民幣、歐元等幣別，全臺各縣市的台新分行、全家及 OK 超商、台鐵車站等皆有據點，提供民眾 24 小時外幣現鈔提領及回存服務。