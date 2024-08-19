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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 08:49


1. 外資累計買超 5 日的股票
聯電 (2303-TW)、新光金 (2888-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、凱基金 (2883-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
聯電 (2303-TW)、新光金 (2888-TW)、凱基金 (2883-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、華南金 (2880-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
聯電 (2303-TW)、新光金 (2888-TW)、凱基金 (2883-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、友達 (2409-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
新光金 (2888-TW)、聯電 (2303-TW)、凱基金 (2883-TW)、友達 (2409-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)


5. 外資當日 (16) 買超的股票
凱基金 (2883-TW)、新光金 (2888-TW)、聯電 (2303-TW)、友達 (2409-TW)、富邦金 (2881-TW)
 

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聯電55.80.00%
新光金11.23.23%
凱基金16.3-0.61%
華南金25.5-0.20%
友達16.70.60%
富邦金91.5-0.97%
元大台灣價值高息9.730.21%
元大台灣50反13.42-0.29%

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