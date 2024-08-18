盤中速報 - DAR大漲39.35%，報0.173美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-18 20:35
DAR(DAR)在過去 24 小時內漲幅超過39.35%，最新價格0.173美元，總成交量達0.18億美元，總市值1.06億美元，目前市值排名第 145 名。
近 1 日最高價：0.18964美元，近 1 日最低價：0.12284美元，流通供給量：593,972,191。
Mines of Dalarnia是一款帶有程序生成關卡的動作冒險游戲。玩家通過挖掘和組合各種游戲內物品來提高技能和裝備以解開MoD宇宙的秘密，同時尋找稀有物品。DAR是MoD的原生代幣，作為治理代幣以及升級工具和在市場上進行交易的必要貨幣。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.94%
- 近 1 月：-42.13%
- 近 3 月：-14.63%
- 近 6 月：-16.81%
- 今年以來：-18.32%
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