德國一化工廠爆炸 全球維生素價格為何暴漲4倍？

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 15:00

‌



前段時間，全球化工巨頭巴斯夫（BASF）位於德國路德維希港的生產基地發生爆炸。

爆炸當天，維生素 A（VA）和維生素 E（VE）參考成交價，分別上漲了 1 倍和 4 倍。

‌



巴斯夫工廠為何能牽動全球維生素市場？

巴斯夫工廠爆炸，能夠引發維生素漲價，與該企業生產的一種化工原料有關。

這就是檸檬醛。

檸檬醛，是一種具有強烈檸檬香味的無色至淡黃色油狀液體，不太穩定，易被氧化。

檸檬醛廣泛應用於食品、飲料、化妝品和醫藥等行業。

在食品工業中，主要用作食用香料，用於調配檸檬、柑橘等水果香精。

在維生素的生產中，檸檬醛是重要的中間體原料，與丙酮在鹼性條件下發生 Aldol 反應後得到β- 紫羅蘭酮，後者可繼續生產 VA 和 VE 等產品。

其中，VA 是所有維生素合成工藝中生產步驟最長的品種，從投料到出產品一般需要六周時間。

目前，全球檸檬醛的生產基本被三大企業把持，分別是德國巴斯夫、中國新和成和日本可樂麗。

從產能上來看，巴斯夫當仁不讓佔據頭把交椅，以約 50,000 噸的年產量佔全球近 80% 市佔率。

有如此強悍的檸檬醛產能打底，巴斯夫自然成為全球維生素產品的重要提供商，幾乎所有維生素產品都能拿到 10% 以上的市佔率。

巴斯夫工廠爆炸，能夠同時影響檸檬醛和維生素的供應，自然對全球市場造成極大衝擊。

那麼，巴斯夫怎麼就能集中起這麼大的檸檬醛產能呢？

1865 年，巴斯夫誕生於德國巴登，以苯胺染料起家，BASF 即是德語巴登苯胺蘇打廠——Badische Anilin-und-Soda-Fabrik——的縮寫。

當時正是全球紡織業的黃金期，需要大量有機染料，巴斯夫借勢而上，一面積極拓展產品線，一面借助西方列強全球殖民的契機開發海外市場。

僅用三十年，巴斯夫就成長為全球最大的化學品製造商。

上世紀 60 年代，通過一系列兼併重組，巴斯夫成長為全球頂尖的跨國化工巨頭。

160 年的發展，巴斯夫積累了相當厚實的技術家底。

具體到檸檬醛的生產技術和工藝，巴斯夫擁有先進的獨家技術和專利，還在研發領域持續投入，推動在檸檬醛生產行業的創新和發展，保持領先地位。

檸檬醛可以從天然植物精油中提取，但提取成本高，產率較低，多用於配製高檔香料，無法大規模生產。

人工合成檸檬醛的工藝非常複雜，對設備的要求很高，而且產生的三廢不易處理，這大大提高了檸檬醛生產的准入門檻。

巴斯夫不僅在檸檬醛的合成技術上取得突破，開發出「甲醛 - 異丁烯法」和「異戊二烯法」兩代合成路線，而且在生產上採用一體化模式。

一方面最大限度減少產品與空氣的接觸，防止檸檬醛變質，另一方面還能將生產過程中產生的副產品開發成其他產品的原料，實現資源的高效利用和成本控制。

憑藉豐厚的歷史積淀和廣泛的化工產品線，巴斯夫還實現了檸檬醛合成的上下游產業鏈整合，形成了從原料供應到產品生產的完整鏈條，大大增強其在檸檬醛行業的控制力。

目前，巴斯夫僅在德國國內就有 60 多座檸檬醛生產廠。