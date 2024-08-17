鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.84億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%
鉅亨網新聞中心 2024-08-17 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格59,199.01美元，24小時漲跌幅+3.11%；以太幣(ETH)現報價格2,602.3美元，24小時漲跌幅+1.47%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.84億美元；USDC(USDC)24小時成交量達8.19億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.94億美元。
24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；Voyager Token(VGX)24小時漲幅11.3%；Aptos(APT)24小時漲幅5.99%。
24小時跌幅：SuperRare(RARE)24小時跌幅55.9%；BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；SUN(SUN)24小時跌幅15.4%。
近一週漲幅：PowerPool(CVP)近一週漲幅61.9%；FOR(FOR)近一週漲幅54.2%；Voyager Token(VGX)近一週漲幅53.9%。
近一週跌幅：SuperRare(RARE)近一週跌幅121%；CRV(CRV)近一週跌幅27.5%；AAVE(AAVE)近一週跌幅20.5%。
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