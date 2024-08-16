盤中速報 - 費城半導體大跌1.08%，報5117.59點
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 22:00
截至台北時間16日09:45，費城半導體下跌55.8點（或1.08%），暫報5117.59點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.37%
- 近 1 月：-10.46%
- 近 3 月：+2.54%
- 近 6 月：+13.5%
- 今年以來：+23.9%
焦點個股
費城半導體成分股以應用材料(AMAT-US)領跌。應用材料(AMAT-US)下跌4.4%；Wolfspeed公司(WOLF-US)下跌3%；科林研發(LRCX-US)下跌2.93%；科磊(KLAC-US)下跌2.65%；Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)下跌1.96%。
部分成分股表現相對穩健，連貫(COHR-US)上漲4.1%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲0.23%；美光科技(MU-US)上漲0.13%。
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延伸閱讀
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