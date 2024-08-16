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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.08%，報5117.59點

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 22:00


截至台北時間16日09:45，費城半導體下跌55.8點（或1.08%），暫報5117.59點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+9.37%
  • 近 1 月：-10.46%
  • 近 3 月：+2.54%
  • 近 6 月：+13.5%
  • 今年以來：+23.9%

焦點個股


費城半導體成分股以應用材料(AMAT-US)領跌。應用材料(AMAT-US)下跌4.4%；Wolfspeed公司(WOLF-US)下跌3%；科林研發(LRCX-US)下跌2.93%；科磊(KLAC-US)下跌2.65%；Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)下跌1.96%。

部分成分股表現相對穩健，連貫(COHR-US)上漲4.1%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲0.23%；美光科技(MU-US)上漲0.13%。

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費城半導體5164.38-0.17%
應用材料206.73-2.41%
Wolfspeed公司12.44-5.97%
科林研發875.67-1.62%
科磊818.06-2.17%
Axcelis Technologies Inc116.45-0.44%
連貫73.8353.58%
邁威爾科技69.840.74%
美光科技108.2651.23%

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