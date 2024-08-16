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鉅亨速報

盤中速報 - 電機機械股價指數類股表現強勁，漲幅2.08%，總成交額26.68億

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 10:19


台股今日電機機械類股表現強勁，16日10:19相關指數上漲2.08%，總成交額26.68億元，大盤占比3.94%。

該產業上漲家數32、下跌家數8、平盤家數7。領漲個股精湛(2070-TW)16日10:17股價上漲6.5元，報71.6元，漲幅9.98%。

電機機械股價指數近5日上漲4.46%，櫃買市場加權指數上漲6.3%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電機機械股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +4.46% +6.3%
近一月 -4.17% -5.92%
近三月 +2.22% +5.6%
近六月 +17.53% +8.14%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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