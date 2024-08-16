盤中速報 - 電機機械股價指數類股表現強勁，漲幅2.08%，總成交額26.68億
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 10:19
台股今日電機機械類股表現強勁，16日10:19相關指數上漲2.08%，總成交額26.68億元，大盤占比3.94%。
該產業上漲家數32、下跌家數8、平盤家數7。領漲個股精湛(2070-TW)16日10:17股價上漲6.5元，報71.6元，漲幅9.98%。
電機機械股價指數近5日上漲4.46%，櫃買市場加權指數上漲6.3%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電機機械股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+4.46%
|+6.3%
|近一月
|-4.17%
|-5.92%
|近三月
|+2.22%
|+5.6%
|近六月
|+17.53%
|+8.14%
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