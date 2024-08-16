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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過21.04億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 10:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格57,412.21美元，24小時漲跌幅-1.72%；以太幣(ETH)現報價格2,565.28美元，24小時漲跌幅-3.33%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達21.04億美元；USDC(USDC)24小時成交量達10.09億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9.09億美元。

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；DATA(DATA)24小時漲幅12.3%；MBL(MBL)24小時漲幅11%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；SuperRare(RARE)24小時跌幅27.6%；FTT(FTT)24小時跌幅2.98%。


近一週漲幅：PowerPool(CVP)近一週漲幅58.8%；Voyager Token(VGX)近一週漲幅54.7%；FOR(FOR)近一週漲幅53.7%。

近一週跌幅：SuperRare(RARE)近一週跌幅53.1%；CRV(CRV)近一週跌幅24.8%；Hooked Protocol(HOOK)近一週跌幅15.1%。

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