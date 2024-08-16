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鉅亨速報

盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現強勁，漲幅2.02%，總成交額5.43億

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 10:04


台股今日資訊服務業類股表現強勁，16日10:04相關指數上漲2.02%，總成交額5.43億元，大盤占比0.8%。

該產業上漲家數22、下跌家數4、平盤家數1。領漲個股台灣銘板(6593-TW)16日09:54股價上漲8.6元，報94.6元，漲幅10%。

資訊服務類指數近5日上漲4.83%，櫃買市場加權指數上漲6.3%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 資訊服務類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +4.83% +6.3%
近一月 -8.17% -5.92%
近三月 +5.43% +5.6%
近六月 +5.86% +8.14%

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