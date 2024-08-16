盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現強勁，漲幅2.02%，總成交額5.43億
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 10:04
台股今日資訊服務業類股表現強勁，16日10:04相關指數上漲2.02%，總成交額5.43億元，大盤占比0.8%。
該產業上漲家數22、下跌家數4、平盤家數1。領漲個股台灣銘板(6593-TW)16日09:54股價上漲8.6元，報94.6元，漲幅10%。
資訊服務類指數近5日上漲4.83%，櫃買市場加權指數上漲6.3%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|資訊服務類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+4.83%
|+6.3%
|近一月
|-8.17%
|-5.92%
|近三月
|+5.43%
|+5.6%
|近六月
|+5.86%
|+8.14%
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