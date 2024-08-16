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鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現強勁，漲幅2.02%，總成交額9.81億

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 10:04


台股今日建材營造業類股表現強勁，16日10:04相關指數上漲2.02%，總成交額9.81億元，大盤占比1.45%。

該產業上漲家數23、下跌家數5、平盤家數2。領漲個股新潤(6186-TW)16日10:03股價上漲6元，報121.0元，漲幅5.22%。

建材營造股價指數近5日上漲11.08%，櫃買市場加權指數上漲6.3%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 建材營造股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +11.08% +6.3%
近一月 +12.34% -5.92%
近三月 +23.86% +5.6%
近六月 +71.8% +8.14%

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