盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現強勁，漲幅2.02%，總成交額9.81億
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 10:04
台股今日建材營造業類股表現強勁，16日10:04相關指數上漲2.02%，總成交額9.81億元，大盤占比1.45%。
該產業上漲家數23、下跌家數5、平盤家數2。領漲個股新潤(6186-TW)16日10:03股價上漲6元，報121.0元，漲幅5.22%。
建材營造股價指數近5日上漲11.08%，櫃買市場加權指數上漲6.3%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+11.08%
|+6.3%
|近一月
|+12.34%
|-5.92%
|近三月
|+23.86%
|+5.6%
|近六月
|+71.8%
|+8.14%
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