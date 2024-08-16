超車13億美元！貝萊德擠下Grayscale 成全球最大數位資產基金管理公司

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-16 09:31

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全球最大數位資產基金管理公司寶座近日易主，CoinShares 研究主管 James Butterfill 日前在 X 平台上透露，貝萊德 (BLK-US) 近來超越灰度 (Grayscale)，成為按管理資產總額(AUM) 計算的數位資產基金管理龍頭公司。截至周四(15 日)，貝萊德的加密貨幣 ETF 管理的資產達 220 億美元，而灰度則為 207 億美元。

《CryptoBriefing》報導指出，兩家資產管理公司之間最大的差異在於比特幣 (BTC) 現貨 ETF，DefiLlama 數據顯示，貝萊德的 IBIT 早在今年 2 月就處於領先地位，此後資產管理規模擴大至 210 億美元。

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與此同時，灰度的 GBTC 持有量在此期間有所減少，降至 142 億美元，富達 FBTC 則以 110 億美元緊追其後。

在以太幣 (ETH) ETF 管理規模上，灰度的 ETHE 持有約 50 億美元的以太幣，貝萊德的 ETHA 規模尚未達到 10 億美元，但數據顯示，貝萊德正逐漸成長並可能趕過灰度。

根據 Farside Investors 數據，以太幣現貨 ETF 上市不到一個月，灰度的 ETHE 已流出 23 億美元，但該公司 ETH 迷你信託帶來的 2.22 億美元流入緩解了現金外逃的情況，同期貝萊德資金流入 9.66 億美元。