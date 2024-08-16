月增1.4倍！外資7月淨增持中國境內債券200億美元

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-16 11:14

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最新數據顯示，外資正在大舉增持人民幣資產，今年 7 月凈增持中國債券 200 億美元，月增 1.4 倍，顯示外資配置人民幣資產的積極性依然較高。

中國國家外匯管理局周四 (15 日) 表示，中國上月跨境資金流動形勢向好，貨物貿易等主要流入管道的支撐作用進一步增強。7 月銀行代客涉外收入月增 9%，支出成長 7%，收支逆差月增縮小 41%，其中隨著對外貿易持續較快增長，帶動貨物貿易項下跨境資金凈流入月增 48%，創歷史同期最高。

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未來隨著內外部環境改善，中國跨境資金流動平穩運行的積極因素有望進一步增多。

與此同時，中國人民銀行 (下稱中國人行) 總裁潘功勝表示，將進一步謀劃新的增量政策，繼續堅持支援性的貨幣政策立場。

潘功勝日前接受媒體訪問時指出，今年以來，中國人行在貨幣金融政策方面，先後實施了比較大的三次貨幣政策的調整，下半年要加快已經推出的金融政策落地見效。同時，金融政策和財政、工信部門等的政策也會更加協調，共同發力，支持中國經濟社會高品質發展。

潘功勝還說，中國人行將繼續堅持支援性的貨幣政策立場，加強逆週期和跨周期調節，支持鞏固和增強經濟回升向好態勢，進一步提升貨幣政策對促進經濟結構調整、轉型升級、新舊動能轉換的效能，引導金融機構加大對重點領域、薄弱環節的信貸支援力度，更有針對性地滿足合理的消費融資需求。

在積極發展科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數位金融方面，潘功勝表示，將加強政策頂層設計，制定五篇大文章的總體方案，細化政策舉措，強化正向激勵，提升金融機構服務能力。