盤中速報 - Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)大漲2.68%，報113.18美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 22:00
Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)截至台北時間15日21:43股價上漲2.96美元，報113.18美元，漲幅2.68%，成交量21,008（股），盤中最高價114.14美元、最低價112.82美元。
美股指數盤中表現
Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.34%
- 近 1 月：-25.9%
- 近 3 月：-1.72%
- 近 6 月：-8.61%
- 今年以來：-15.01%
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