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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.17%，總成交額179.37億

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 12:19


台股今日其他電子業類股表現強勁，15日12:19相關指數上漲2.17%，總成交額179.37億元，大盤占比20.05%。

該產業上漲家數27、下跌家數15、平盤家數4。領漲個股鏵友益(6877-TW)15日12:16股價上漲7.3元，報80.3元，漲幅10%。

其他電子類指數近5日上漲9.29%，櫃買市場加權指數上漲5%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +9.29% +5.0%
近一月 -3.76% -6.55%
近三月 +10.28% +4.95%
近六月 +37.23% +9.03%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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