盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.17%，總成交額179.37億
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 12:19
台股今日其他電子業類股表現強勁，15日12:19相關指數上漲2.17%，總成交額179.37億元，大盤占比20.05%。
該產業上漲家數27、下跌家數15、平盤家數4。領漲個股鏵友益(6877-TW)15日12:16股價上漲7.3元，報80.3元，漲幅10%。
其他電子類指數近5日上漲9.29%，櫃買市場加權指數上漲5%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+9.29%
|+5.0%
|近一月
|-3.76%
|-6.55%
|近三月
|+10.28%
|+4.95%
|近六月
|+37.23%
|+9.03%
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