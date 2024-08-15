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鉅亨速報

盤中速報 - 生技醫療類股表現強勁，漲幅2.2%，總成交額43.33億

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 10:49


台股今日生技醫療業類股表現強勁，15日10:49相關指數上漲2.2%，總成交額43.33億元，大盤占比2.65%。

該產業上漲家數22、下跌家數19、平盤家數5。領漲個股藥華藥(6446-TW)15日10:49股價上漲46元，報707.0元，漲幅6.96%。

生技醫療近5日上漲0.55%，集中市場加權指數上漲3.44%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 生技醫療 集中市場加權指數
近一週 +0.55% +3.44%
近一月 -3.0% -7.9%
近三月 +10.39% +4.96%
近六月 +14.48% +21.72%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21895.17-0.60%
藥華藥7056.66%

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