盤中速報 - 生技醫療類股表現強勁，漲幅2.2%，總成交額43.33億
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 10:49
台股今日生技醫療業類股表現強勁，15日10:49相關指數上漲2.2%，總成交額43.33億元，大盤占比2.65%。
該產業上漲家數22、下跌家數19、平盤家數5。領漲個股藥華藥(6446-TW)15日10:49股價上漲46元，報707.0元，漲幅6.96%。
生技醫療近5日上漲0.55%，集中市場加權指數上漲3.44%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|生技醫療
|集中市場加權指數
|近一週
|+0.55%
|+3.44%
|近一月
|-3.0%
|-7.9%
|近三月
|+10.39%
|+4.96%
|近六月
|+14.48%
|+21.72%
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