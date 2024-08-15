打8折都沒人要！Jeep廣汽菲克長沙工廠二度拍賣 降3.8億人民幣仍流拍

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 11:18

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廣氣菲克在首次拍賣的起始價為 19.152885 億人民幣，上週一 (5 日) 起拍價降至 15.322308 億人民幣。

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廣汽菲克旗下的 Jeep 是一代人對 SUV 最初的印象，曾在中國市場大放異彩，最高峰時期是在 2017 年，之後就走下坡。

隨著虧損越來越嚴重，廣汽菲克最終還是在 2022 年 10 月聲請破產，而進入破產程序的廣汽菲克，各項優質標的慘遭拍賣償債，但長沙工廠遲遲無人接手。

2021 年 9 月，因產能閑置，Stellantis 宣佈關停廣汽菲克廣州工廠，該工廠之後由廣汽埃安接手，用於生產純電動車，但本次二度流拍的廣汽菲克長沙工廠一直處於無人問津的狀態，降價高達 20% 居然都沒人出價。

對於很多 80、90 後而言，當提到吉普車，大家首先想到的就是方正高大的切諾基，它的出現可謂是這一代人對 SUV 最初的定義，那時的 Jeep 是大多數中國人心中最強 SUV 的代表品牌。

Jeep 第一次進入中國市場是在 2008 年，當年憑藉自由人和指南者兩個車款在中國市場獲得不俗成績，連續數年拿下了銷售冠軍，打響 Jeep 在中國市場「最強 SUV」的稱號，之後為了進一步降低銷售成本，作為 Stellantis 前身的菲亞特集團選擇與廣汽成立合資公司廣汽菲克，讓 Jeep 走上了國產化道路。

吉普車之所以能在中國市場真正走向巔峰，就不得不說當年廣汽菲克打出的那句廣告詞「不是所有的 SUV 都叫 Jeep」。這種品牌效應最終也展現在銷售業績上。2016 年，廣汽菲克創下 18 萬輛銷量，隔年更達 22.2 萬輛，當年甚至成為銷量最快超 40 萬輛的合資 SUV 品牌，創下銷量巔峰。

但 2017 年銷量達到頂峰後開始出現下跌，2018 年至 2021 年，廣汽菲克銷量從 12.52 萬輛下滑至 2.01 萬輛，其中 2018 年的燒機油問題，更可能是一個轉捩點。

根據新車交強險數據顯示，2022 年廣汽菲克累計銷量僅 6030 輛，年減率 78.36%。受銷量表現不佳等影響，廣汽菲克還背負高昂的債務，截至 2022 年 9 月 30 日，廣汽菲克總資產為 73.22 億人民幣，總負債為 81.13 億人民幣，資產負債率達 110.80% 。