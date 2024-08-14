鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.03億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格60,866.01美元，24小時漲跌幅+3.16%；以太幣(ETH)現報價格2,722.23美元，24小時漲跌幅+2.98%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.03億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.79億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.54億美元。
24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；PowerPool(CVP)24小時漲幅18.4%；Voyager Token(VGX)24小時漲幅16.3%。
24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；Hooked Protocol(HOOK)24小時跌幅18.4%；GMX(GMX)24小時跌幅13.9%。
近一週漲幅：FOR(FOR)近一週漲幅33.7%；Voyager Token(VGX)近一週漲幅27%；PowerPool(CVP)近一週漲幅24.2%。
近一週跌幅：Saga(SAGA)近一週跌幅85.4%；Sui(SUI)近一週跌幅56.1%；Hooked Protocol(HOOK)近一週跌幅51.6%。
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