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鉅亨速報

盤中速報 - 橡膠工業類股表現強勁，漲幅2.01%，總成交額6.79億

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 12:34


台股今日橡膠工業類股表現強勁，14日12:34相關指數上漲2.01%，總成交額6.79億元，大盤占比0.21%。

該產業上漲家數8、下跌家數2、平盤家數1。領漲個股南港(2101-TW)14日12:34股價上漲2.9元，報53.2元，漲幅5.77%。

橡膠工業近5日上漲5.01%，集中市場加權指數上漲6.32%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 橡膠工業 集中市場加權指數
近一週 +5.01% +6.32%
近一月 -1.89% -8.87%
近三月 -5.57% +4.5%
近六月 +7.07% +20.45%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22027.251.06%
南港53.46.16%

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