盤中速報 - 橡膠工業類股表現強勁，漲幅2.01%，總成交額6.79億
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 12:34
台股今日橡膠工業類股表現強勁，14日12:34相關指數上漲2.01%，總成交額6.79億元，大盤占比0.21%。
該產業上漲家數8、下跌家數2、平盤家數1。領漲個股南港(2101-TW)14日12:34股價上漲2.9元，報53.2元，漲幅5.77%。
橡膠工業近5日上漲5.01%，集中市場加權指數上漲6.32%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|橡膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+5.01%
|+6.32%
|近一月
|-1.89%
|-8.87%
|近三月
|-5.57%
|+4.5%
|近六月
|+7.07%
|+20.45%
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