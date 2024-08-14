烏軍攻入俄羅斯本土奏效 WSJ：莫斯科從烏克蘭調回部分兵力

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-14 09:16

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美國政府官員透露，俄羅斯正在從烏克蘭調回部分兵力，以因應烏軍攻入俄羅斯本土，這是基輔進攻迫使莫斯科重新調整兵力部署的初步跡象。

據《華爾街日報》周二（13 日）報導，美方沒說明俄羅斯調動多少軍隊，但美國最新的評估支持了烏克蘭官員的說法。烏克蘭官員說，上周對俄羅斯邊境州庫斯克（Kursk）發起的奇襲，已迫使俄羅斯調走在烏克蘭的兵力。

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烏克蘭總統澤倫斯基周二表示，現在已掌控庫斯克 74 個聚落，談判籌碼正在增加。據《法新社》報導，美國智庫戰爭研究所（ISW）的資料顯示，截至本周一，烏軍至少控制庫斯克 800 平方公里的土地。

俄羅斯兵力不足的問題日益嚴峻，促使俄國提高募兵獎金，以避免再度祭出新一輪動員令，但目前為止，這種做法的效果微乎其微。

據《彭博》周二報導，三名接近克里姆林宮和俄羅斯國防部的人士透露，俄軍無法獲得足夠新兵填補前線兵力折損，目前前線兵力損耗是 2022 年 2 月烏克蘭戰爭爆發以來最高。

一位消息人士說，俄羅斯的損失規模和新兵補充不足，導致俄軍越來愈難維持緩慢推進的策略。該人士表示，由於俄羅斯沒有足夠兵力，已不再討論佔領基輔等城市的問題。

兩位知情人士表示，這種情況可能會迫使俄羅斯考慮實施新一輪動員。一位消息人士說，政府官員最快年底就會下令徵兵。

俄羅斯在烏克蘭東部和南部部署幾十萬兵力，傷亡人數不斷增加，戰鬥基本上陷入膠著。