MSCI中國指數調整僅納入華能水電、勝宏科技 剔除愛瑪科技等60檔個股

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 14:11

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MSCI 今 (13) 日公布最新季度調整結果，其中 MSCI 中國指數新納入華能水電、勝宏科技 2 檔股票，剔除愛瑪科技、中航產融、中國寶安、中國電影和大參林等 60 檔股票，台股在全球標準型指數無新增，但剔除台塑化 1 檔，季度調整結果將於 8 月 30 日盤後生效。

調整後的 MSCI 中國指數成份股數量從 655 檔減至 597 檔，其中 A 股 432 檔、權重 15.2%，港股 148 檔、權重 75.3%，中概股 14 檔、權重 9.2% 以及 B 股 3 檔、權重 0.2%。除成份股調整外，MSCI 還調整 15 家公司的自由流通因數（FIF，Foreign Inclusion Factor）、以及 150 家公司的納入股本數，也將因此會對成份股在指數內權重產生變化。

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從個股結構來看，受此次調整影響，拼多多、工商銀行、華能水電、泡泡瑪特及紫金礦業等的權重增加，排名也往前。 從市場影響來看，參照今年 5 月大規模剔除後的外資流向，8 月底尾盤市場可能會有比較大的波動。

根據中金公司估算，受此次調整影響，拼多多、工商銀行、華能水電、泡泡瑪特以及紫金礦業等的權重增加排名往前，從 0.2% 到 0.7% 不等。相反地，阿里巴巴、騰訊控股、海吉亞醫療以及美團等因攤薄或剔除影響，在指數中權重下降最大，降幅從 0.05% 到 0.2% 不等。

中金公司認為，根據指數調整的歷史經驗來看，被動型資金為了盡可能減少對於指數的追蹤誤差，通常會選在最後一天也就是 8 月 30 日調整部位，因此往往會看到權重變動較大個股成交的「異常」放大，尤其是在尾盤。

在股價影響上，待結果宣佈后但在正式實施日之前，也會有部分套利資金根據正式結果佈局相應個股，特別是那些此前市場未完全預測的意外結果。

需要注意的是，雖然被動資金在調整正式實施日必須按照權重變化調整部位，但這一期間的股價變動卻未必跟權重調整方向一致，反而會更多受到提前套利資金與被動資金之間強弱對比影響，此前也不乏新納入或權重增加個股在調整實施日股價下跌的情形。

另外，從外資趨勢來看，在 5 月調整後的近兩個半月內，外資凈賣超近 855 億人民幣。截至目前，外資還有比 1.76 兆人民幣略高的水準。