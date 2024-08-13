search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.03%，總成交額21.41億

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 13:04


台股今日電子通路業類股表現強勁，13日13:04相關指數上漲2.03%，總成交額21.41億元，大盤占比2.59%。

該產業上漲家數10、下跌家數5、平盤家數0。領漲個股擎亞(8096-TW)13日13:04股價上漲4.4元，報48.55元，漲幅9.97%。

電子通路類指數近5日上漲5.98%，櫃買市場加權指數上漲7.57%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +5.98% +7.57%
近一月 -13.24% -8.24%
近三月 -2.18% +3.17%
近六月 +2.32% +7.06%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數21796.570.11%
擎亞48.559.97%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
擎亞

71.43%

勝率

#波段上揚股

偏強
擎亞

71.43%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
擎亞

71.43%

勝率

#均線指標上攻

偏強
擎亞

71.43%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
擎亞

71.43%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty