盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.03%，總成交額21.41億
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 13:04
台股今日電子通路業類股表現強勁，13日13:04相關指數上漲2.03%，總成交額21.41億元，大盤占比2.59%。
該產業上漲家數10、下跌家數5、平盤家數0。領漲個股擎亞(8096-TW)13日13:04股價上漲4.4元，報48.55元，漲幅9.97%。
電子通路類指數近5日上漲5.98%，櫃買市場加權指數上漲7.57%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+5.98%
|+7.57%
|近一月
|-13.24%
|-8.24%
|近三月
|-2.18%
|+3.17%
|近六月
|+2.32%
|+7.06%
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