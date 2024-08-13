〈陸港盤後〉A股三大指數齊揚 兩市成交額寫下2019年底以來新低

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-13 16:30

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中國 A 股市場三大指數周二（13 日）收盤齊揚，滬指漲 0.34%，但兩市成交額不到人民幣（下同）5,000 億元，寫下 2019 年底以來新低。

滬指周二收盤漲 0.34% 報 2,867.95 點，深證成指漲 0.43% 報 8,409.22 點，創業板指漲 0.93% 報 1,607.19 點，兩市成交額合計 4,773 億元。

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券商類股尾盤拉升，軍工、建築、石油、半導體、汽車、保險、銀行等族群走高，醫藥、釀酒、零售等類股下跌。

香港恒生指數周二收盤漲 0.36%，報 17,174.06 點，恒生科技指數持平，報 3,429.69 點。

滬深 A 股成交額周一跌破 5,000 億元大關，全天成交 4,958.8 億元。上次出現如此低迷的成交額，是在 2020 年 5 月 25 日。

展望未來，A 股到底是地量之下還有地量，還是新一輪反轉的開始？當前上市公司仍處半年業績公布期，加上海外地緣政治緊張等不確定因素，都讓投資人變得更謹慎。

《彭博》也指出，股市成交額低迷，是投資人信心欲振乏力的最新跡象。

信達證券策略分析師樊繼拓表示，8 月下旬到 9 月有望成為 A 股重要拐點。「5 月中旬第一波上漲完成後，休整的時間可能有限，休整的空間已經不大了。」