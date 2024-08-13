盤中速報 - 其他電子類股表現強勁，漲幅2.59%，總成交額23.44億
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 09:04
台股今日其他電子業類股表現強勁，13日09:04相關指數上漲2.59%，總成交額23.44億元，大盤占比9.64%。
該產業上漲家數29、下跌家數10、平盤家數4。領漲個股美隆電(2477-TW)13日09:04股價上漲1.4元，報25.5元，漲幅5.81%。
其他電子近5日上漲5.96%，集中市場加權指數上漲9.79%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子
|集中市場加權指數
|近一週
|+5.96%
|+9.79%
|近一月
|-15.26%
|-8.96%
|近三月
|+5.13%
|+5.14%
|近六月
|+57.83%
|+20.32%
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