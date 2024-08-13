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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類股表現強勁，漲幅2.59%，總成交額23.44億

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 09:04


台股今日其他電子業類股表現強勁，13日09:04相關指數上漲2.59%，總成交額23.44億元，大盤占比9.64%。

該產業上漲家數29、下跌家數10、平盤家數4。領漲個股美隆電(2477-TW)13日09:04股價上漲1.4元，報25.5元，漲幅5.81%。

其他電子近5日上漲5.96%，集中市場加權指數上漲9.79%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子 集中市場加權指數
近一週 +5.96% +9.79%
近一月 -15.26% -8.96%
近三月 +5.13% +5.14%
近六月 +57.83% +20.32%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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