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鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 08:50


1. 外資累計賣超 5 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、鴻海 (2317-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、中信金 (2891-TW)、欣興 (3037-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大美債20正2 (00680L-TW)、鴻海 (2317-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、中信金 (2891-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大美債20正2 (00680L-TW)、台新藥 (6838-TW)、中信金 (2891-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、國泰20年美債正2 (00688L-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
中信金 (2891-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)、台新藥 (6838-TW)、金寶 (2312-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)


5. 外資當日 (12) 賣超的股票
中信金 (2891-TW)、開發金 (2883-TW)、金寶 (2312-TW)、永立榮 (6973-TW)、日月光投控 (3711-TW)
 

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鴻海1802.27%
中信金34.1-1.16%
欣興1590.63%
金寶23.950.00%
開發金15.80.64%
永立榮%
日月光投控1490.34%
元大台灣50反13.53-0.28%
國泰永續高股息23.010.39%
元大美債20正29.37-0.11%
復華台灣科技優息19.320.26%
國泰20年美債正29.32-0.11%
元大滬深300正212.55-0.08%

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