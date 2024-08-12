鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.58億美元，FOR(FOR)24小時漲幅達39.8%
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格58,500美元，24小時漲跌幅-4.58%；以太幣(ETH)現報價格2,578.21美元，24小時漲跌幅-4.35%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.58億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9.02億美元；USDC(USDC)24小時成交量達6.91億美元。
24小時漲幅：FOR(FOR)24小時漲幅39.8%；PowerPool(CVP)24小時漲幅38.8%；Voyager Token(VGX)24小時漲幅37.8%。
24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；SuperRare(RARE)24小時跌幅25.5%；CRV(CRV)24小時跌幅8.67%。
近一週漲幅：Gifto(GFT)近一週漲幅56.6%；STORJ(STORJ)近一週漲幅13.4%；BinaryX(BNX)近一週漲幅10.3%。
近一週跌幅：Sui(SUI)近一週跌幅65.9%；AirDAO(AMB)近一週跌幅46.5%；Ethernity Chain(ERN)近一週跌幅44.1%。
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